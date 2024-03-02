​Губерниев с юмором оценил решение Абаскаля уехать в Москву

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение Гильермо Абаскаля смотреть матч с «Зенитом» на клубной базе «Спартака». Как известно, испанец не может присутствовать на тренерской скамейке по причине дисквалификации.

Давая комментарий, Губерниев с юмором перечислил ситуации, из-за которых Абаскаль мог решить поехать в Москву. Так, например, Губерниев предположил, что Абаскаля испугала близость Финляндии, или что испанцу больше нравится Большой театр, а не Мариинка.

«Зря уехал Абаскаль, я бы на его месте остался, сходил в театр, в Эрмитаж, посмотрел бы красоты. Лишает он себя возможности культурно обогатиться. Хотя, с другой стороны, может, он ни разу не был в Москве, в Пушкинском музее, в Третьяковке», - цитирует Губерниева Metaratings.

Матч «Зенит» - «Спартак» стартует в 19:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

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