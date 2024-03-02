Непомнящий: «В матче со «Спартаком» у «Зенита» было напряжение, с которым он не справился»

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча «Зенит» - «Спартак», который закончился ничьей 0:0.

- Игра оправдала ожидания, или от «Зенита» ждали большего?

- Ожидал большего именно от «Зенита». Я считал питерцев фаворитами. Понимаю, что это начало сезона, тонуса нет, но все равно ожидал большего.

- Чего «Зениту» не хватило для победы?

- Мне кажется, что Вендел и Кассьерра просто не в порядке. Они играли не на своем уровне, потому что у них нет стопроцентной готовности. Поэтому они показали достаточно низкий уровень игры.

- Как вам игра «Спартака»? Есть за что похвалить гостей?

- «Спартак» сыграл даже лучше, чем я ожидал. Футболисты сражались, бились, но шансов забить у них не было, до последних семи-десяти минут. А так, команда смотрелась достойно, хотя и не переигрывала соперника.

- То есть ничья – это объективный итог матча?

- Именно так.

- Как вам связка Соболев – Угальде? В контрольных матчах они в таком сочетании не играли.

- Мне сегодня понравились все новички, которые выходили на поле в двух командах. Я ожидал от них меньшего. Думал, что давление полных трибун понизит уровень их игры. Но этого не случилось – ребята выглядели очень прилично.

- Получается, «Зенит» подвели привычные лидеры?

- В том-то и дело. Обычно все игроки после 35-й минуты первого тайма начинают снижать двигательную активность, а во втором тайме это происходит после 25-й минуты, а Вендел с самого начала матча почти не двигался. Во всяком случае, двигался меньше, чем обычно. И с мячом он работал не особо хорошо. И Кассьерра играл невпопад. Ни одного хорошего приема или передачи у него не было. Хотя обычно он здорово принимал мяч и логично завершал атаку: или в створ попадал, или забивал. Сегодня этого не было. Футболисты просто еще не готовы. Здесь и ругать-то их не за что.

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- Со знаком плюс в «Зените» можете кого-то отметить?

- Новичков я уже похвалил, а остальные сыграли на среднем уровне.

- Промеса не хватало «Спартаку», или его удалось заменить?

- Его не хватало. Все-таки это ключевой футболист для московской команды.

- Показалось, что «Спартак» не заметил отсутствия Абаскаля на скамейке. Согласны?

- Думаю, да. Если бы он был, было бы хуже. А так, «Спартак» играл изо всех сил. Возможно, присутствие Абаскаля сыграло бы негативную роль для команды.

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- Не расслабил ли «Зенит» тот факт, что «Краснодар» чуть раньше потерял очки?

- Получается, что «Зенит» должен был быть настроен и мотивированы очень сильно. Но в какой-то момент там подумали, что возьмут три очка малой кровью. Но увидели, что этого не получается. В таких матчах очень важен первый гол. Одних он раскрывает, других успокаивает. А у «Зенита» было напряжение, с которым он не справился. Не знаю, с чем это связано: с неготовностью функциональной или ментальной.

Елена Григорьевская