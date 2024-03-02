Быстров — о деле Промеса: «То, что там родственники говорят — понятное дело, за бабло»

Экс-футболист московского «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос, верит ли он в вину нападающего «красно-белых» Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков.

«Если я кому-то что-то дал, это значит, что я наркодилер? Конечно, каждый должен следить за тем, что делает, но… Четыре года вели следствие! То, что там родственники говорят — понятное дело, за бабло», — приводит слова Быстрова портал «РБ Спорт».

Напомним, ранее 32-летний нидерландец был приговорен к шести годам тюремного заключения амстердамским судом.

В нынешнем сезоне Промес принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил восемь голов и стал автором восьми ассистов.

2 марта «Спартак» ждет непростой гостевой матч против «Зенита». Начало игры 19-го тура РПЛ запланировано на 19:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.