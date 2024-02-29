Мостовой: «Разгрома в матче «Зенит» — «Спартак» не будет»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между московской командой и «Зенитом».

По мнению Мостового, несмотря на то, что команда из Санкт-Петербурга выглядит фаворитом предстоящей встречи, разгрома в этом матче ожидать не стоит.

«Слышу разговоры о том, что «Спартак» получит «трёшку» в Санкт-Петербурге. Но вряд ли в первом матче после возобновления одна команда будет настолько доминировать», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.