Камоцци верит в победу «Спартака» над «Зенитом»

Итальянский менеджер Франко Камоцци, работавший в «Спартаке», высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Зенита».

«Всегда верю в то, что «Спартак» может одержать победу. И в матче с «Зенитом» тоже», — заявил Камоцци «Матч ТВ».

Как считает эксперт, «красно-белые» будут играть с горячим сердцем и холодной головой для всех своих поклонников.

Встреча 19-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в субботу, 2 марта. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.

Напомним, в матче первого круга «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:3.