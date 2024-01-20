Первый тренер Кругового: «Отправку Данила в «Зенит-2» я не приветствую»

Александр Колодкин, первый тренер защитника «Зенита» Данила Кругового, поделился мнением о переводе 25-летнего футболиста в резервную команду.

Ранее сообщалось, что летом Круговой перейдёт в ЦСКА, а до этого момента он будет выступать за «Зенит-2».

Колодкин не поддержал решение руководства петербургского клуба, отметив, что с точки зрения подготовки футболиста к выступлениям за национальную сборную России оно ошибочно.

«Отправку в молодёжный клуб я не приветствую. «Зенит» тоже думает о том, чтобы укреплять нашу сборную. Они имеют право переводить его в «Зенит-2», но по футбольному это неправильно», — цитирует Колодкина «Чемпионат».

Как сообщалось ранее, ЦСКА может взять Кругового в аренду, чтобы использовать его уже ближайшей весной. Отметим, что в текущем сезоне защитник провёл за «Зенит» 18 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.