Орлов: «Уход Кругового мало что значит для «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о переходе защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

Напомним, контракт Кругового с московским клубом начнёт действовать с лета нынешнего года. До этого момента футболист будет выступать за «Зенит-2». При этом не исключён вариант, при котором ЦСКА возьмёт защитника в аренду уже зимой.

По словам журналиста, переход Кругового в стан «армейцев» текущей зимой возможен, но для этого московский клуб должен будет заплатить определённую сумму денег.

«Если ЦСКА заинтересован в нём здесь и сейчас, то должен выйти на «Зенит» с предложением.

По большому счёту, уход Кругового мало что значит для «Зенита». Согласитесь, он не являлся игроком основы», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Круговой провёл в составе «Зенита» 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.