​Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Спартак»

В первом же весеннем туре Российской премьер-лиги пройдёт дерби двух столиц – «Зенит» против «Спартака». Своими мыслями о предстоящем матче поделился известный тренер Ринат Билялетдинов.

«Вряд ли «Спартак» зацепится за очки в Санкт-Петербурге», - цитирует Билялетдинова Metaratings.

По мнению тренера, помочь «Спартаку» в предстоящей игре может разве что то, что «Зенит» будет играть не на своих скоростях, поскольку только вкатывается во вторую часть сезона.

«Спартаку» нечем будет в обороне крыть скорость «Зенита». Я думаю, что хозяева предложат темп, «Спартак» его примет и попробует контригру. Но чем дальше будет матч, тем тяжелее им будет преодолевать этот темп», - сказал Билялетдинов.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в субботу, 2 марта. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Газпром Арене» услышат в 19:30 по московскому времени.

На текущий момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РПЛ второе место, а «Спартак» - пятое.