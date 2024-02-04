Чанов считает, что Помазун сильнее нынешних вратарей «Спартака»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможном переходе голкипера «армейцев» Ильи Помазуна в «Спартак».

По мнению эксперта, 27-летний футболист, выступающий сейчас на правах аренды в составе «Урала», превосходит по уровню игры нынешних вратарей «Спартака» Александра Селихова и Александра Максименко, так как допускает меньше ошибок.

«Как говорят, вратарь — это тот, который не допускает больших ошибок. Люди должны быть уверены, что человек не пропустит», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Также Чанов признался, что ему хотелось бы увидеть возвращение Помазуна в ЦСКА, а не переход футболиста в стан принципиального соперника «красно-синих».

Напомним, Помазун выступает в системе «армейцев» с 2012 года, однако за первую команду ЦСКА вратарь провёл лишь 10 матчей, пропустив в них 11 голов.