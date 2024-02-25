«Вот команда тебе – лепи»: Быстров предложил назначить Мостового в «Спартак»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров дал совет «Спартаку», кого стоит назначить главным тренером.

«Я бы доверил Александру Мостовому тренировать «Спартак». Пусть пробует, почему нет? Если обосрется – уберут. Вот команда тебе – лепи», – приводит слова бывшего хавбека издание «РБ Спорт».

Быстров также добавил, что в таких больших клубах тренировать очень комфортно, потому что у наставника большое количество помощников. По его мнению, в грандах тренер выступает больше как психолог.

Напомним, что сейчас «красно-белых» возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль, которой периодически подвергается критике со стороны отечественных экспертов.