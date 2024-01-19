В агентстве Букари допустили переход футболиста в российский клуб

В агентстве нападающего «Црвены Звезды» Османа Букари в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировали интерес из России к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему ганцу проявляют «Краснодар» и «Спартак».

«На данный момент мы можем подтвердить, что Осман Букари может себе представить игру в России. Кроме того, у него есть и другие предложения. В ближайшее время мы вместе с руководством «Црвены Звезды» и футболистом будем принимать решение», — заявили в S&E MANAGEMENT.

В текущем сезоне Букари провёл за «Црвену Звезду» 22 матча, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ганы в 7,5 миллионов евро.