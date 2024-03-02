Бабич: «Соболев вообще не замолкает!»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о симуляциях нападающего команды Александра Соболева.

«Практикует ли их на тренировках? Да, но нечасто. Саша особенный — очень забавный парень. Постоянно разговаривает, вообще не замолкает!» — приводит слова Бабича Sport24.

Игрок признался, что любит проводить тренировки с Соболевым, но чаще общается с Олегом Рябчуком, который является его соседом.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

Сегодня, 2 марта, «Спартак» проведет гостевой поединок против «Зенита» в рамках 19-го чемпионата России. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию матча, который стартует в 19:30 по мск.