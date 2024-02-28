Баженов: Мне бы очень хотелось, чтобы Мелёшин реализовал свои качества

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился комментарием о молодом нападающем команды Павле Мелёшине, который перебрался в минское «Динамо» на правах аренды.

«Мне бы очень хотелось, чтобы Пашка реализовал те качества, которые у него, несомненно, есть. Он сразу начал хорошо, несмотря на то, что это товарищеский матч», — приводит слова Баженова Metaratings.

Специалист надеется, что Мелёшин вместе с «Динамо» будет демонстрировать хорошую игру.

В первой половине сезона 19-летний форвард провел восемь матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Напомним, по итогам прошлого сезона другой игрока «Спартака» — Даниил Зорин стал чемпионом Беларуси в составе минского «Динамо».