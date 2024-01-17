Мор: «Нино брали для того, чтобы в обороне «Зенита» появился вожак»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о переходе бразильского защитника Нино из «Флуминенсе» в «Зенит».

По мнению эксперта, 26-летний футболист поможет «сине-бело-голубым» своими лидерскими качествами.

«Нино однозначно поможет «Зениту». Он — сильный защитник. Нино будет тем, кто станет командовать обороной, руководить партнёрами. Его и брали для того, чтобы в обороне команды появился вожак», — цитирует Мора «Матч ТВ».

В прошлом сезоне бразилец провёл за «Флуминенсе» 44 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что после 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Свой первый матч в весенней части сезона петербуржцы проведут 2 марта против «Спартака».