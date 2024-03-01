Пономарёв: Промеса кто-то слил

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал ситуацию с задержанием футболиста «Спартака» Квинси Промеса полицией ОАЭ.

«Думаю, что кто-то слил его. Промес уже не вернется в Россию, там же даже консульство и посольство наше не подключали. Что-то там серьезное случилось, это было сделано специально!» — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Ранее стало известно, что 32-летний нидерландец не смог вылететь вместе с остальной командой из Дубая в Санкт-Петербург.

В текущем сезоне Промес провел 21 матч во всех турнирах, в которых стал автором восьми забитых мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.