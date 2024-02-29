Кордоба: «Зенит» в РПЛ на особом счету»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба считает, что в России особое отношение к «Зениту».

Колумбийский футболист отказался подробно говорить о петербургском клубе, побоявшись дисквалификации.

«Мне кажется, что о «Зените» говорит запрещено, ха-ха! Думаю, то, что «Зенит» в РПЛ на особом счету, — неоспоримый факт», — цитирует Кордобу «Спорт-Экспресс».

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Отметим, что «сине-бело-голубые» являются победителями пяти последних розыгрышей РПЛ подряд. «Краснодар» же пока ни разу не выигрывал титул.