Пареха: «Все испанские болельщики точно знают про «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха рассказал, что московский клуб хорошо известен в Испании.

«В Испании не особо следят за российским футболом. По телевизору не показывают матчи, поэтому тяжело следить за «Спартаком». Однако все болельщики точно знают про «Спартак», это 100%! «Зенит» и ЦСКА они тоже знают», — цитирует аргентинца РИА Новости.

Напомним, Пареха выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год. В составе «красно-белых» защитник провёл 60 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, Пареха также известен по своей игре за испанские «Севилью» и «Эспаньол».