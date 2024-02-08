Шишкин: «Не зря ходят разговоры о том, что «Спартак» ищет вратаря, если Максименко допускает такие ошибки»

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин высказался об игре вратаря «красно-белых» Александра Максименко в матче против «Ростова» (0:3).

Эксперт отметил, что ещё один голкипер «Спартака» Александр Селихов сейчас находится не в оптимальной форме, а Максименко допускает грубые ошибки. Поэтому поиски нового вратаря руководством «Спартака» вполне оправданы.

«Не зря ходят разговоры о том, что «Спартак» ищет вратаря. Потому что Селихов не в оптимальной форме, Максименко сейчас «номер 1», но у него появляются вот такие ошибки. Так что желание укрепить эту позицию оправдано», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к вратарю ЦСКА Илье Помазуну, выступающему сейчас на правах аренды за «Урал».