В «Зените» назвали слухами информацию о возможном уходе Кассьерры

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе из петербургского клуба нападающего Матео Кассьерры.

Ранее сообщалось, что колумбийский футболист может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Медведев назвал эту информацию обычными слухами.

«Пустопорожние слухи», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

В нынешнем сезоне 26-летний Кассьерра провёл за «Зенит» 22 матча, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 9 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка.