Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Думаю, чемпионом станет «Зенит». Семак принесет очередное золото питерской команде. Конечно, в чемпионской борьбе между «Зенитом» и «Краснодаром» я поддерживаю Санкт-Петербург», — сказал Радченко.

По итогам 18 сыгранных туров «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 36 очков. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет два зачетных балла.