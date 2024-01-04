Ренан прокомментировал свой уход из «Зенита»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан прокомментировал свой переход в «Интернасьонал» на правах аренды, рассчитанной до конца 2024 года.

«Я всегда был ребёнком-мечтателем, и пускай я буду примером того, чтобы никто никогда не сдавался и был благословлён в этом году», — написал Ренан в своих социальных сетях.

В текущем сезоне 20-летний защитник провёл за «Зенит» восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. В настоящий момент портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 9 миллионов евро.