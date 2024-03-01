​Нидерланды обсуждают с ОАЭ экстрадицию Промеса

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время может быть экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды. Как сообщает телеканал NOS, в настоящий момент власти Нидерландов обсуждают такую возможность с ОАЭ.

Ранее Промес был задержан, когда он пытался улететь из ОАЭ вместе с остальными футболистами «Спартака» после зимних сборов. Многие подумали, что задержание связано с проблемами Квинси на родине, однако оказалось, что в феврале футболист покинул место ДТП в ОАЭ.

Напомним, что в Нидерландах ранее Квинси Промес получил два тюремных срока – полтора и шесть лет. В обоих случаях решение не окончательное, ведь сторона футболиста подала апелляции.

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