Филимонов: «В «Спартаке» Романцева не было конфликтов, в то время тренера уважали»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал об отношениях в команде, когда ею руководил известный тренер Олег Романцев.

Филимонов отметил, что конфликтов в «Спартаке» Романцева не было, так как в то время тренеров уважали больше, чем сейчас.

«У нас никогда не было обсуждений тренерских решений. Потому что каждое действие Олега Ивановича приводило к чемпионству.

Всё дело в том, что в то время наставника уважали и не позволяли себе критиковать его мнение. Сейчас же главный тренер — всегда первый кандидат на увольнение», — цитирует Филимонова «RT на русском».

Напомним, Романцев возглавлял «Спартак» в периоды с 1991 по 1995 год, а также с 1997 по 2003. Под руководством прославленного тренера «красно-белые» восемь раз выигрывали чемпионат России.