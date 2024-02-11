Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Филимонов: «В «Спартаке» Романцева не было конфликтов, в то время тренера уважали»

11 Февраля 2024 • 13:52 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 19:30

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал об отношениях в команде, когда ею руководил известный тренер Олег Романцев.

Филимонов отметил, что конфликтов в «Спартаке» Романцева не было, так как в то время тренеров уважали больше, чем сейчас.

«У нас никогда не было обсуждений тренерских решений. Потому что каждое действие Олега Ивановича приводило к чемпионству.

Всё дело в том, что в то время наставника уважали и не позволяли себе критиковать его мнение. Сейчас же главный тренер — всегда первый кандидат на увольнение», — цитирует Филимонова «RT на русском».

Напомним, Романцев возглавлял «Спартак» в периоды с 1991 по 1995 год, а также с 1997 по 2003. Под руководством прославленного тренера «красно-белые» восемь раз выигрывали чемпионат России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Александр Филимонов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Февраля
14:16
Шикунов: «Мы все любили Джикию, а потом он резко закончился»
13:52
Филимонов: «В «Спартаке» Романцева не было конфликтов, в то время тренера уважали»
13:13
«Спартак» не собирается подписывать нового вратаря зимой
12:07
Пареха: «Все испанские болельщики точно знают про «Спартак»
11:56
Дасаев назвал лучших вратарей России на сегодняшний день
09:44
Филимонов: «Не понимаю, зачем «Спартаку» понадобился Помазун»
08 Февраля
16:39
Лепёхин — о будущем Джикии: «Спартак» и без агента бы не предложил новое соглашение»
14:25
Бушманов: «Мелёшин правильно сделал, что перешёл в минское «Динамо»
14:05
Кечинов считает, что Джикии необходимо сменить команду
11:52
Глушаков заявил, что у «Зенита» нет шансов стать народной командой
09:53
Каррера: «Спартаку» будет трудно отыграть отставание от «Краснодара»
09:35
Шишкин: «Не зря ходят разговоры о том, что «Спартак» ищет вратаря, если Максименко допускает такие ошибки»
07 Февраля
16:55
Гладилин: «Лучше бы Мелёшин остался в России и перешёл в «Факел»
16:37
Кечинов: «Нереально, чтобы Абаскаль влезал в работу спортивного директора»
16:25
Каррера: «Если «Спартак» потратил такие деньги на Угальде, значит, он усилит команду»
15:49
Мостовой: «Спартак» в последние 20 лет мало чего выигрывал и компенсирует это за счёт предсезонных турниров»
15:04
Смородская: «Джикии лучше уйти из «Спартака»
14:45
Шалимов — о Джикии: «Оставаться лидером, когда не играешь, тяжело»
14:30
Агент Чебеджи: «Как Джикия собирается бороться за состав «Трабзонспора», если не попадает даже в состав «Спартака»
14:19
Коновалов: «Соболев амбициозный парень, он считает себя лучше Угальде»
13:38
Смородская: «Трабзонспор» — не уровень Джикии»
13:08
Агент: «Клаудиньо точно останется в «Зените» до конца сезона»
09:37
Николич: «Бабич или Джикия? Я не тренер «Спартака», чтобы отвечать на такие вопросы»
06 Февраля
17:02
Балахнин: «Джикия способен усилить «Ростов»
16:14
Дьяков: «Ростов» — идеальный вариант для Джикии»
15:55
Бышовец считает, что бразильцы облегчают работу тренерскому штабу «Зенита»
15:43
Кечинов: «Джикия подошёл бы «Локомотиву»
15:36
Мостовой: «Для «Спартака» Джикия намного важнее Абаскаля»
15:26
Петржела: «Зенит» умеет находить хороших иностранных футболистов»
14:07
Прудников: «Уход Джикии станет для «Спартака» большой потерей»
13:57
Каррера: «В «Спартаке» будут скучать по Джикии»
13:39
Первак: «Агент Джикии не должен выступать с такими заявлениями»
13:26
Кечинов: «Сейчас Джикия не играет в «Спартаке» — какая это потеря?»
13:12
Рианчо: «Спартак» значит больше, чем Джикия»
12:06
Игнатьев: «Джикия имеет все возможности играть в «Спартаке»
11:05
Игрок «Кайрата» Швырёв: «Зачем из «Локомотива» или «Зенита» уходить в средний европейский клуб?»
10:01
В «Твенте» исключили возвращение Угальде
05 Февраля
16:23
Даду считает, что Соболев не смог бы заиграть в Европе
11:29
Деменко: «В какой-то момент Джикия потерял мотивацию»
09:45
Бояринцев рассказал, когда он будет готов возглавить «Спартак»
09:33
Игнатов: «Угальде в хорошей форме»
04 Февраля
17:02
Чанов считает, что Помазун сильнее нынешних вратарей «Спартака»
15:32
«Спартак» не интересуется Помазуном
15:08
Вратарь ЦСКА Помазун близок к переходу в «Спартак»
14:26
Каррера: «Я всегда знал и считал, что в России нет клуба популярнее «Спартака»
09:45
Кушанашвили считает, что Юран мог бы стать идеальным тренером для «Спартака»
09:24
Агент Барбоза: «Семак отлично справится с работой в европейских чемпионатах» 5
03 Февраля
11:49
Ерохин назвал главную обязанность Педро
01 Февраля
16:43
Каррера: «Невозможно полностью изолировать российский футбольный рынок»
16:15
Чернышов: «У «Твенте» заблестели нули в глазах от трансфера Угальде в «Спартак»
14:54
Романцев: «У «Спартака» будет психологическое преимущество над «Зенитом» 2
14:45
Силкин: «Динамо» и «Спартак» не вклинятся в чемпионскую гонку»
14:09
Абаскаль: «Бабич и Джикия могут выйти вместе, только если у нас не останется защитников»
14:00
Наумов: «Я против трансфера Угальде, это просто глупость» 1
10:48
Агент Виллаша-Боаша допустил возвращение португальского тренера в Россию
09:45
Уткин считает, что Тикнизян ещё может перейти в «Зенит»
09:12
Фернандес: «Я влюбился в Санкт-Петербург»
31 Января
17:01
Бушманов: «Угальде должен стать лидером «Спартака» 2
15:51
Бушманов: «Джикия — опытный игрок, который пригодится любой команде в РПЛ»
14:50
Стрепетов: «Зениту» надо всеми способами удержать Клаудиньо и Вендела»
13:50
Корнеев: «Сомневаюсь, реально ли Угальде — футболист, который нужен «Спартаку» 1
13:12
Веденеев не верит в то, что Вендел и Клаудиньо нарушают дисциплину
11:23
Бывший игрок «Спартака» Фернандо: «Глушакову подойдёт роль менеджера или агента»
11:01
Артур: «Для меня и других бразильцев «Зенита» матч против «Сантоса» особенный» 1
09:56
Мор: «Новички «Зенита» оставили приятное впечатление»
09:47
Мор: «Я бы Угальде сравнил с Сергеевым из «Зенита»
09:36
Радимов: «От Угальде надо ждать результата «здесь и сейчас»
09:22
Фернандо: «Сердцем очень хотел остаться в «Спартаке»
09:09
Корнеев: «Талант у новичков «Зенита» есть, но им ещё нужно влиться в коллектив»
30 Января
16:36
Кобелев: «Доверяю мнению Корнеева, который сказал, что Угальде стоит 5-6 миллионов евро»
15:55
Бышовец: «Я не думаю, что в «Зените» много воспитанников, в этом вся проблема»
15:30
Рапопорт: «Не рассматриваю Васютина и Адамова как основных вратарей «Зенита»
13:35
Агент Москвичёва: «Вариант с махачкалинским «Динамо» отпал неделю назад»
13:23
Булыкин: «Не знаю, для чего «Спартаку» нужен такой нападающий, как Угальде»
12:07
Радченко считает, что вариант со Скопинцевым для «Зенита» лучше, чем с Тикнизяном
11:25
«Спартак» мог подписать Луиса Суареса вместо Угальде
10:49
Руденко: «Обидно, что оказался не нужен «Спартаку»
10:07
Нидерландский журналист: «Может быть, Угальде приехал в Россию отбывать номер и зарабатывать деньги»
09:45
Аршавин высмеял переход Угальде в «Спартак» 1
09:13
«Гремио» вышел из переговоров по аренде Ду Кейроса
29 Января
15:54
Петржела: «Спартак» был великим в СССР, но не в современной России» 2
14:39
Орещук не считает 14 миллионов евро слишком высокой ценой за Скопинцева 2
14:27
Баранник: «Скопинцев не суперзвезда, ничем не лучше Кругового»
14:09
Осинькин: «Советовал Коваленко рассмотреть другие варианты, помимо «Зенита»
13:48
Сенников назвал Кривцова и Литвинова самыми талантливыми игроками РПЛ
11:03
Комментатор Трушечкин: «Зенит» не ошибся с новичками»
10:51
Рапопорт: «В «Зените» вратарь не является той фигурой, благодаря которой «вытаскиваются» матчи»
09:57
Зазулин: «Если с Сантосом что-то случается, то у «Зенита» не будет левого защитника, это проблема»
09:32
Осинькин — о трансферной политике «Зенита»: «Какие могут быть вопросы к Венделу и Клаудиньо?»
09:21
Советник правления «Твенте» — о возможном переходе Угальде в «Спартак»: «Нет никаких проблем со стороны правительства»
28 Января
15:52
Лепёхин — о большом количестве иностранцев в составе «Зенита»: «Профессиональный спорт — прежде всего, результат»
15:16
«Спартак» ищет варианты трудоустройства для Мозеса 1
14:14
В «Твенте» заявили, что пока переход Угальде в «Спартак» не согласован
13:30
«Зенит» не устраивают предложения «Аль-Шабаба» и «Севильи» по Кассьерре
13:09
Булыкин: «Большой вопрос, сможет ли Угальде адаптироваться к российскому футболу»
12:07
В агентстве Угальде сообщили, что футболист прибыл в Москву
11:54
Орлов: «Тикнизян усилил бы «Зенит»
11:45
Шатов: «Если будет возможность, съездил бы на стажировку в «Зенит»
11:34
Игрок «Зенита» Коваленко: «На сборе успели подготовиться функционально»
11:24
Орлов: «Уход Кругового мало что значит для «Зенита»
11:13
Новосельцев: «Ахметов не потеряется на фоне бразильцев»
11:04
Канчельскис: «Спонсор интриги в текущем розыгрыше РПЛ — уход Малкома из «Зенита»
10:54
Орлов: «Педро показывает довольно зрелый футбол»
10:45
Корнеев — об игре между «Зенитом» и «Уралом»: «Типичный матч, когда ребята находятся под нагрузками»
10:33
Орлов: «Артур напоминает Малкома»
27 Января
18:23
​«Зенит» - «Спартак»: известны дата и время начала матча
13:01
Корнеев: «Угальде не стоит и половины названной суммы»
12:37
Абаскаль не рассматривал предложение «Кадиса» всерьёз 1
12:29
Агент Диарра подтвердил переговоры с «Зенитом» 2
12:15
Горшков: «Скопинцев сможет достойно заменить Кругового в «Зените»
12:07
«Зенит» максимально серьёзно настроен на подписание Чалова
10:43
«Зенит» интересуется вратарём сборной Мали 1
09:57
Радимов оценил игру Педро и Артура в составе «Зенита»
09:25
«Ботафого» пытается снизить сумму выкупа Вендела
25 Января
17:07
«Спартак» предложил за Угальде меньше, чем хотел «Твенте»
16:55
В «Твенте» заявили, что о переходе Угальде в «Спартак» говорить пока рано
15:25
Горшков: «Не знаю, стоит ли беспокоиться о возможном срыве перехода Тикнизяна в «Зенит»
15:04
Рианчо: «У Нобоа есть шансы вырасти в качественного тренера»
14:05
Литвинов присоединился к «Спартаку» в ОАЭ и работает индивидуально
13:55
Ахметов — о дебюте за «Зенит»: «Очень приятно было играть с футболистами такого уровня»
13:16
Каррера: «Очевидно, что «Спартак» должен продлить контракт с Джикией» 1
11:54
Мостовой: «У «Спартака» состав, который минимум должен идти в тройке»
11:22
Петреску назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ
10:50
Промес может покинуть ОАЭ и вернуться в Москву
09:59
МЛС заблокировала переход Феррейры в «Спартак»
09:49
Возможный новичок «Спартака» Угальде сообщил руководству «Твенте», что больше не хочет выступать за клуб
24 Января
16:40
Камоцци: «Спартак» должен продлить контракт с Джикией»
15:40
Овчинников: «Абаскаль — перспективный европейский тренер, он неплохо делает свою работу»
15:31
Агент: «Динамо» и «Спартак» консультировались по возможному трансферу Риччели, но не более»
14:36
Нидерландский журналист: «Переговоры между «Спартаком» и «Твенте» по Угальде находятся на завершающей стадии»
13:21
Кузьмичёв: «Угальде заслуживает внимания»
12:50
Артур — о матче против «Спартака»: Мы рассчитываем выйти из него победителями
11:42
Бывший тренер сборной Бразилии определил лучшие качества новичка «Зенита» Педро
11:34
Экс-тренер сборной Бразилии рассказал, что общего у новичка «Зенита» Педро с Эндриком
11:15
«Зенит» и «Ростов» пока не договорились о переходе Сутормина
10:41
Агент Нестора: «Переход Родриго в РПЛ возможен»
10:22
Радимов: «Хочется, чтобы в «Спартак» пришёл человек, который смог бы помочь здесь и сейчас»
10:12
Агент Ариаса: «Джон отказал «Зениту», предложений от «Краснодара» мы не получали»
09:13
Мор: «Угальде не станет заменой Соболеву, это другой вариант в атаке»
00:40
В «Твенте» рассказали, не опасаются ли срыва сделки по переходу Угальде в «Спартак»
23 Января
15:56
Сутормин отказывается переходить в «Сочи» 2
15:37
Семшов: «Тикнизян не из тех футболистов, которые захотят сидеть на лавке»
14:53
Агент Миливоевича: «Интереса из РПЛ к Луке нет»
14:33
Булыкин: «Если «Зенит» даст Чалову хорошую зарплату, то можно и перейти»
14:23
Веденеев: «Чалов ненамного лучше Кассьерры и Сергеева» 3
14:13
Стал известен срок контракта Тикнизяна с «Зенитом»
13:07
Булыкин: «Переход в «Зенит» — шаг вперёд для Тикнизяна»
13:03
«Шинник» арендовал игрока у «Зенита»
12:04
Орлов: «ЦСКА ведёт переговоры с «Зенитом» об аренде Кругового»
11:38
Иван Сергеев рассказал о том, как переживает неудачи
11:11
Орлов прокомментировал свои слова о возможном подписании «Зенитом» сильного российского игрока
10:51
Орлов рассказал, почему Абаскаль не выбрал «Кадис»
10:20
Орлов — о замене Круговому в «Зените»: «Я что-то знаю»
10:09
Веденеев: «Какие качества у Тикнизяна, чтобы он играл лучше, чем Сантос?»
09:40
Стрепетов: «Видно, что Марио Фернандес нацелен завоевать место в стартовом составе «Зенита»
22 Января
17:04
Игрок «Зенита» Эракович: «Приятно отмечать свой день рождения с партнёрами по команде»
16:37
Игрок «Зенита» Коваленко привлёк внимание «Спартака», «Динамо» и «Локомотива»
15:37
Агент Букари: «Осман готов приехать в РПЛ»
15:08
Созин: «Уверен, в «Зените» уход Кругового не заметили»
14:57
Червиченко: «Что должен делать Абаскаль? Па-де-де плясать на бровке?»
14:13
Валуев: «Перевод Кругового в «Зенит-2» — это внутреннее дело клуба»
14:06
Ловчев: «Для меня очевидно, что Абаскаль должен доработать в «Спартаке»
13:58
Защитник «Спартака» Денисов — о своём отпуске: «Очень понравилось: было минус 30, холодно, отличная погода»
13:16
Лепёхин: «Тикнизян мог бы усилить «Зенит»
11:10
Промес отправился со «Спартаком» на сбор в ОАЭ
10:59
Ренан: «Очень доволен своей дебютной игрой за «Интернасьонал»
10:49
Малышев: «Абаскаль — наш тренер»
10:28
Абаскаль подтвердил, что не покинет «Спартак»
10:02
«Зениту» придётся заплатить за Тикнизяна до 12 миллионов евро
09:42
Аршавин — о потенциальных новичках «Зенита»: «Среди всех я бы выбрал Тикнизяна»
09:12
Президент «Кадиса» исключил приход Абаскаля в испанский клуб
21 Января
16:48
Агент: «Спартак» больше не заинтересован в Гравильоне»
16:17
Деменко: «Уверен, что сюрпризы в трансферное окно ещё будут»
15:55
Радимов: «Никто не застрахован сейчас от того, чтобы уехать из «Зенита»
15:20
Семак объяснил отсутствие некоторых новичков «Зенита» в первом контрольном матче
14:55
Камоцци: «Джикия ещё может помочь «Спартаку»
14:47
Радимов: «Спартаку» нужен креативный игрок, который будет созидать»
14:24
Мостовой: «Я бы смог заменить Абаскаля в «Спартаке» 2
13:58
Андрей Мостовой: «С приходом новых ребят конкуренция в «Зените» увеличится»
13:40
Широков: «Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой»
13:28
Булатов: «Назначение таких людей, как Абаскаль, я не понимаю»
13:16
Радимов: «Чистяков даже не второй-третий в списке на замену в «Зените» 1
12:56
Экс-игрок «Зенита» Скроботов тренировался с «Шинником» 2
11:48
Каррера: «Если тренер не верит в Джикию, ему лучше уйти из «Спартака»
10:55
Булыкин: «То, что Ахметов пригодится «Зениту», сомнению не подлежит»
10:45
Белоус: «В ситуации с Круговым «Зенит» несёт репутационные потери»
10:12
Мостовой: «Если возглавлю «Зенит», смогу сделать его чемпионом»
10:01
«Зенит» может подписать Скопинцева, Хлусевича или Тикнизяна
09:51
Игрок «Спартака» Зиньковский: «Соскучился по тренировкам, ребятам и команде»
20 Января
16:26
«Зенит» принял решение по Ду Кейросу и Мантуану
14:56
Федотов: «Хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к ЦСКА зимой, это в интересах сборной России» 1
13:02
Первый тренер Кругового: «В «Зенит» берут готовых игроков, которые сильнее наших молодых парней»
12:07
Кавазашвили: «Мне всё равно, останется ли Абаскаль тренером «Спартака»
11:56
Умяров: «Зенит» — это принципиально, но я не скажу, что в нашем настрое что-то поменяется»
11:45
Гладилин: «Спартаку» надо отпустить Абаскаля в «Кадис» и не думать»
11:29
«Гремио» сделал предложение «Зениту» по аренде Ду Кейроса
11:05
Зеленов высказался о слухах об интересе «Кадиса» к Абаскалю
10:45
Первый тренер Кругового: «Отправку Данила в «Зенит-2» я не приветствую»
19 Января
16:16
«Коринтианс» может арендовать Мантуана
15:35
Рианчо: «У «Зенита» будет преимущество над «Спартаком» из-за недели отпуска? Ну что за глупости»
15:18
Горшков: «Хочется, чтобы в «Зените» было больше души и играли свои воспитанники»
14:47
Кузьмичёв: «Если и приглашать нового тренера в «Спартак», то это надо делать сейчас»
14:37
Тихонов предположил, почему Джикия получает мало игрового времени в «Спартаке»
14:20
В агентстве Букари допустили переход футболиста в российский клуб
14:03
Камоцци назвал четырёх игроков, которые не смогли оправдать ожиданий в «Спартаке»
13:22
Гладилин: «Если «Спартак» не претендует на чемпионство, Абаскаль команде не нужен»
11:09
Хиддинк: «Аршавин — русский Месси» 1
18 Января
16:35
Гладилин исключил появление Моуринью в российском клубе
16:23
Жирков: «Я бы не смог помочь «Зениту», уже и двух метров не пробегу»
15:51
Мостовой: «Во Второй лиге Круговой ничего не потеряет» 2
14:35
Бушманов: «Спартак» должен побороться за тройку в этом сезоне»
13:24
Новичок «Зенита» Нино: «Хочу, чтобы мы стали чемпионами России»
12:07
Канчельскис: «Спартак» стабильно не борется за золото из-за непонятных тренеров»
09:30
Угаров считает, что «Зениту» следовало отпустить Кругового в ЦСКА прямо сейчас
17 Января
17:03
Камоцци рассказал, какую позицию необходимо усилить «Спартаку»
16:38
Барбоза: «Уход Кассьерры сейчас стратегически опасен для «Зенита»
16:13
Дьяков: «Спартаку» нужен ещё один нападающий»
16:00
Заварзин: «Спартак» должен привести Моуринью» 1
15:45
Бушманов считает, что называть Промеса легендой «Спартака» пока рано
15:32
Тренер «Зенита»: «Артур может быть даже резче Малкома»
15:19
Тренер «Зенита»: «Нино находится в хорошей форме»
15:02
В «Зените» назвали слухами информацию о возможном уходе Кассьерры
14:14
Шикунов: «Джикия «красно-белый» от сердца, он любит «Спартак»
11:04
Веденеев: «Если представить, что сейчас в «Зените» оказался бы Миранчук, никто бы не сказал, что это великий трансфер»
09:16
Мор: «Нино брали для того, чтобы в обороне «Зенита» появился вожак» 1
11 Января
13:01
Гранат — о переходе Ахметова: «Такое ощущение, что «Зенит» ослабляет конкурентов»
09:18
Агент Ахметова: «Краснодар» не сдержал обещания»
10 Января
12:00
Радимов: «У Ахметова есть психология победителя»
11:44
Бразильский журналист: «Нино — один из лучших защитников в Бразилии»
10:55
Бразильский журналист: «15 миллионов евро за Артура – очень высокая цена»
10:03
Мор: «Ахметов точно не испортит картину в «Зените»
09:30
Игнатьев — о переходе Ахметова в «Зенит»: «Руководство петербургского клуба видит в нём перспективы»
09:13
Деменко: «Если Кассьерра уйдет, то это может стать проблемой для «Зенита»
07 Января
16:31
«Зенит» приближается к трансферу бразильца за 18 миллионов евро
14:20
Осинькин сказал, приблизился ли кто-то из российских игроков к уровню Малкома
14:03
«Зенит» может отдать одного из своих бразильцев в аренду
05 Января
11:35
Орлов: «Сумма, заплаченная «Зенитом» за Педро, завышена СМИ»
10:06
Агент Москвичёва: «Зенит» не готов никому предоставлять опцию выкупа Богдана»
09:33
Семшов: «Идея скаутов «Зенита» заключается в том, чтобы Педро мог стать заменой Малкому»
09:14
Петржела рассказал, в чём заключается проблема трансферной политики «Зенита»
04 Января
12:15
«Не понимал он русскую душу» – Файзулин рассказал, почему у Манчини не получилось в «Зените»
10:20
Игрок «Черноморца» Кумбурович: «Мечтаю играть за «Зенит»
10:04
«Спартак» не заинтересован в услугах Риччели
09:48
Ренан прокомментировал свой уход из «Зенита» 1
09:32
«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал» 1
03 Января
09:52
Нино, который близок к переходу в «Зенит», не хочет играть в России
09:17
Стала известна зарплата Нино в «Зените»
29 Декабря
11:59
Агент: «Переход Родриго Нестора в «Зенит» вполне вероятен»
10:33
Терёхин назвал лучших игроков первой части сезона в РПЛ
09:43
Уткин выбрал между Романцевым и Газзаевым
28 Декабря
23:19
Нигматуллин: У «Зенита» академия работает впустую
11:01
«Зенит» согласовал переход Артура
26 Декабря
12:35
Аленичев назвал лучшего игрока «Спартака»
11:27
Аленичев: «Без Малкома «Зенит» потерял 30-35 голов»
09:36
Романцев: «Пусть не обижаются в «Краснодаре», но чемпионом станет «Зенит»
24 Декабря
16:20
Петржела: «Я не знаю, что пожелать «Спартаку», чтобы помочь»
15:47
Петржела: «Зенит» — бразильская колония, мне это безумно не нравится» 1
15:33
Кузьмичёв: «Есть сомнения, что «Реал» интересуется Ренаном, это какой-то вброс»
13:36
Бушманов: «Хлусевичу надо рассмотреть предложение от «Спортинга»
10:20
Пименов — об Амарале в «Спартаке»: «Я выступаю за российских функционеров, им нужно доверять»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена ​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Роналду проиграл первый матч в 39 лет: «Аль-Наср» опять получил урок от «Аль-Хиляля» Анчелотти отреагировал на заявление матери Крооса Тебас: «Если «Реал» усилится Мбаппе и Дэвисом, у клуба всё равно будет отличная финансовая ситуация» Левандовски назвал своих лучших друзей в «Барселоне»
Клопп дал ответ «Барселоне» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Февраля
14:16 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Мы все любили Джикию, а потом он резко закончился»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич: «Если бы остался в «Сочи», пришлось бы тренироваться непонятно где»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев сделал прогноз на место «Спартака» в РПЛ
13:52 · Россия. Премьер-лига
Филимонов: «В «Спартаке» Романцева не было конфликтов, в то время тренера уважали»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Нападающий сборной Сербии отказал «Краснодару» из-за девушки
13:42 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: «У нас не было ни одного лёгкого золота»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита»: «Мы следим за «Спартаком»
13:35 · Россия. Премьер-лига
Овчинников: «Российским игрокам лучше бежать из «Зенита»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич: «Обид на «Сочи» нет»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Сутормин перейдёт в «Сочи»
13:13 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не собирается подписывать нового вратаря зимой
12:07 · Россия. Премьер-лига
Пареха: «Все испанские болельщики точно знают про «Спартак»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Дасаев назвал лучших вратарей России на сегодняшний день
11:55 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ прокомментировал ситуацию «Спартака» и Джикии
11:46 · Россия. Премьер-лига
Бителло назвал самые запоминающиеся матчи в составе «Динамо»
Все новости
Рекомендуем