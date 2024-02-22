Сергеев — о конкуренции с Кассьеррой: «Не опущу руки, буду ждать своего шанса»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев поделился комментарием о конкуренции с Матео Кассьеррой.

«Кассьерра раззабивался? Ничего страшного, я не расстраиваюсь из-за конкуренции. Уж точно не опущу руки, буду работать, ждать своего шанса», — приводит слова Сергеева «Спорт День за Днем».

При этом футболист отметил, что он комфортно чувствует себя при игре в два форварда, ведь когда они выходили вместе с Кассьеррой, то регулярно забивали.

В текущей кампании Кассьерра провел 22 матча, в которых забил 15 голов и сделал пять результативных передач.

На счету Сергеева 23 выхода на поле, десять забитых мячей и три голевых паса.

После 18 туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 36 очков.