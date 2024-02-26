Шмаров считает, что «Спартак» должен дать бой «Зениту»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Шмаров поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Зенитом».

По мнению эксперта, «Спартак» сможет дать бой действующему чемпиону России на его поле. Шмаров считает, что многое в предстоящей игре будет зависеть от того, как себя проявят футболисты московской команды.

«Абаскаль может что-то придумать, но играть-то будут всё равно футболисты. Так что за счёт индивидуальных качеств. Если проявят характер, не будут выключаться из моментов, то смогут провести достойный матч», — цитирует Шмарова «Спорт День за Днём».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в субботу, 2 марта. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.