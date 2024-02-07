Мостовой: «Спартак» в последние 20 лет мало чего выигрывал и компенсирует это за счёт предсезонных турниров»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, почему «красно-белые» ярко выступают в предсезонных турнирах, но при этом блекло выглядят в весенней части сезона.

По мнению Мостового, футболистам легче себя проявить в матчах, где не такая большая ответственность.

«Много игроков хотят проявить себя, показать, поэтому так удачно получается. Все понимают, что на этих матчах не все играют с полной ответственностью. «Спартак» просто в последние 20 лет мало чего выигрывал. Поэтому, наверное, компенсирует за счёт этих предсезонных турниров», — приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, в 18 турах РПЛ «Спартак» набрал 30 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.