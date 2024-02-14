Орлов: «Круговой поступил непорядочно по футбольным понятиям»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался на тему того, почему защитника «Зенита» Данила Кругового после достижения договорённости о переходе в ЦСКА отправили во вторую команду.

По словам журналиста, Круговой подвёл «Зенит», сообщив о своём решении покинуть команду слишком поздно.

«Некорректно он поступил, непорядочно по футбольным понятиям. Надо было честно сказать — я уйду. А он сказал об этом только тогда, когда поехал на сбор, причём, поехал туда за счёт «Зенита» — и питание за счёт «Зенита», и тренеры «Зенита» с ним работали», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Круговой провёл в составе «Зенита» 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.