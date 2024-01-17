Тренер «Зенита»: «Нино находится в хорошей форме»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался об адаптации в петербургской команде защитника Нино, перешедшего в российский клуб текущей зимой из «Флуминенсе».

«Он сделал тесты рано утром и постепенно начал участвовать в тренировке — в беговых упражнениях. Он находится в хорошей форме, но только недавно он провёл последний официальный матч за «Флуминенсе», поэтому пока его нужно немного поберечь», — приводит слова специалиста пресс-служба «Зенита».

Также де Оливейра назвал Нино спокойным и уверенным в себе защитником, который хорошо играет на втором этаже.

В 18 турах РПЛ «Зенит» набрал 36 очков, расположившись на втором месте в турнирной таблице. Свой следующий матч в рамках чемпионата России команда из Санкт-Петербурга проведёт 2 марта против «Спартака».