Орещук: «Динамо» гораздо ближе к чемпионству, чем «Спартак»

Бывший нападающий ЦСКА Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил турнирные шансы «Спартака».

«Вряд ли «Спартак» будет бороться за топ-3. За чемпионство точно не будет, шансов ноль. В этом сезоне «Динамо» гораздо ближе к чемпионству, чем «Спартак». Да, давно такого не было. Только если в сезоне со Шварцем. Но там был финал Кубка, в котором «красно-белые» оказались сильнее», — сказал Орещук.

После 18 туров «Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. «Спартак» идет на пятой позиции, имея в своей копилке 30 баллов.