Марио Фернандес пожелал Круговому удачи в ЦСКА

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о предстоящем переходе Данила Кругового в московский ЦСКА.

«Я узнал о его уходе от партнеров по команде. Он талантливый парень с сильными качествами. Я желаю ему удачи в будущей карьере», — приводит слова Фернандеса Metaratings.

Напомним, минувшей зимой Круговой заключил трудовой договор с ЦСКА и летом перейдет в стан «армейцев» свободным агентом.

Стоит сказать, что остаток сезона 25-летний футболист проведет во второй команде «Зенита».

В текущем сезоне Круговой провел 18 матчей с учетом всех турниров и записал на свой счет два голевых паса.