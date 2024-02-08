Кечинов считает, что Джикии необходимо сменить команду

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе защитника «красно-белых» Георгия Джикии в «Ростов».

Ранее о возможности такого трансфера сообщил спортивный директор южан Алексей Рыскин.

По мнению Кечинова, Джикии необходимо сменить команду, поскольку ему уже сложно соответствовать амбициям и задачам «Спартака».

«Интересно ли ему будет перейти в «Ростов» после «Спартака»? А что ему ещё делать? У Джикии уже определённый возраст, и приходит то время, когда игрок начинает терять свои лучшие качества и надо менять команду, поскольку ты уже не соответствуешь его амбициям и задачам», — цитирует Кечинова RT.

Действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца мая нынешнего года. В текущем сезоне защитник провёл за «красно-белых» девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.