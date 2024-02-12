Игрок «Родины» Тимошенко: «Иван Сергеев — очень хороший пример»

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко назвал лучших форвардов, выступающих в РПЛ.

Тимошенко выделил игрока «Краснодара» Джона Кордобу, а также нападающего «Зенита» Ивана Сергеева, назвав его хорошим примером.

«Иван Сергеев — очень хороший пример, человек из Второй лиги попал в Первую, а теперь забивает в РПЛ, в «Зените», очень здорово себя проявляет. Из иностранцев — Джон Кордоба», — приводит слова Тимошенко Metaratings.

В текущем сезоне 28-летний Сергеев провёл за «Зенит» 23 матча, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Отметим, что сейчас российский футболист является вторым бомбардиром своей команды после колумбийца Матео Кассьерры.