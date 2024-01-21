Булыкин: «То, что Ахметов пригодится «Зениту», сомнению не подлежит»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

По мнению эксперта, 26-летний футболист сможет принести пользу «сине-бело-голубым» своими качествами. При этом Булыкин подчеркнул, что пробиться в основу Ахметову будет непросто, так как в «Зените» сформировался костяк бразильских игроков, которые друг друга поддерживают.

«Когда предлагают большие деньги, то, игроки, как правило, соглашаются. То, что Ахметов — хороший футболист и пригодится «Зениту», сомнению не подлежит», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

В текущем сезоне Ахметов провёл за «Краснодар» 21 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи.