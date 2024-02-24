«Краснодар» установил ценник на Агкацева для «Спартака»

«Краснодар» был готов отпустить своего второго вратаря Станислава Агкацева в московский «Спартак» этой зимой. Напомним, трансферное окно закрылось в России 22 февраля.

Как утверждает Legalbet, «Спартак» пытался купить Агкацева у «Краснодара» и предлагал за футболиста два с половиной миллиона евро. Сообщается, что «быков» такой вариант не устроил, и клуб потребовал у «красно-белых» больше пяти миллионов евро.

В текущей кампании 22-летний Агкацев принял участие в семи играх с учетом всех турниров и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского голкипера в один миллион евро.

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