Мостовой: «Без Промеса «Спартаку» крышка»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что нидерландский суд приговорил нападающего «красно-белых» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует найти Промесу замену. Напомним, что контракт 32-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня.

По мнению Мостового, сложившаяся ситуация требует реакции со стороны клуба, однако без Промеса «красно-белым» придётся нелегко.

«Конечно, ситуация крайне неприятная и требует какой-то реакции со стороны клуба. Жить надо по закону, чтобы потом не пришлось выпутываться из подобных историй.

Промес входит в топ-3 лучших игроков РПЛ. В «Спартаке» так вообще на нём держится вся атакующая игра. Без Квинси «красно-белым» крышка», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал столько же результативных передач.