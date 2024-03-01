Бушманов: «Если Промес не сможет сыграть с «Зенитом», то сто процентов выйдет Угальде»

Ветеран «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом».

- Каким будет противостояние «Спартака» с «Зенитом»?

- Надеюсь, оно получится интересным и ярким, и зрелищным и мы увидим голы.

- «Спартак» достаточно много забивал на сборах в контрольных матчах, как и «Зенит».

- Это да, но одно дело – контрольные матчи, а другое – официальные.

- Пока непонятно, сможет ли сыграть Промес, который остался в Эмиратах. Если его не будет, кто выйдет впереди: Соболев или Угальде?

- Думаю, Угальде будет играть сто процентов. Возможно, он выйдет в паре с Соболевым. Не надо еще забывать про Игнатова. Его потенциальная связка с Угальде представляется мне более интересным вариантом, чем Соболев - Угальде, потому что Михаил и Манфред больше друг другу подходят.

- Насколько отсутствие Промеса будет катастрофичным для «Спартака»?

- Это будет большой потерей.

- Что касается «Зенита», примерно представляете, в каком составе он выйдет на встречу со «Спартаком»?

- Я не видел его контрольные матчи. Знаю, что новички неплохо проявили себя на сборах и, скорее всего, появятся в стартовом составе.

- А у «Спартака» какой будет состав, вам понятно?

- Там более-менее все ясно, исходя из того, кто играл на сборах. Единственный вопрос, кто выйдет впереди, если не будет Промеса. Не думаю, что Абаскаль будет из-за этого менять схему.

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- Ворота «Спартака» займет Селихов?

- Думаю, шансы у Селихова и Максименко примерно равны. Уверен, они оба готовы к игре.

Елена Григорьевская