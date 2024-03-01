Бушманов: «Если Промес не сможет сыграть с «Зенитом», то сто процентов выйдет Угальде»

Ветеран «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом».
- Каким будет противостояние «Спартака» с «Зенитом»?
- Надеюсь, оно получится интересным и ярким, и зрелищным и мы увидим голы.
- «Спартак» достаточно много забивал на сборах в контрольных матчах, как и «Зенит».
- Это да, но одно дело – контрольные матчи, а другое – официальные.
- Пока непонятно, сможет ли сыграть Промес, который остался в Эмиратах. Если его не будет, кто выйдет впереди: Соболев или Угальде?
- Думаю, Угальде будет играть сто процентов. Возможно, он выйдет в паре с Соболевым. Не надо еще забывать про Игнатова. Его потенциальная связка с Угальде представляется мне более интересным вариантом, чем Соболев - Угальде, потому что Михаил и Манфред больше друг другу подходят.
- Насколько отсутствие Промеса будет катастрофичным для «Спартака»?
- Это будет большой потерей.
- Что касается «Зенита», примерно представляете, в каком составе он выйдет на встречу со «Спартаком»?
- Я не видел его контрольные матчи. Знаю, что новички неплохо проявили себя на сборах и, скорее всего, появятся в стартовом составе.
- А у «Спартака» какой будет состав, вам понятно?
- Там более-менее все ясно, исходя из того, кто играл на сборах. Единственный вопрос, кто выйдет впереди, если не будет Промеса. Не думаю, что Абаскаль будет из-за этого менять схему.
- Ворота «Спартака» займет Селихов?
- Думаю, шансы у Селихова и Максименко примерно равны. Уверен, они оба готовы к игре.
Елена Григорьевская
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