Эракович опроверг информацию, что выбирал между «Зенитом» и «Спартаком»

Центральный защитник «Зенита» Страхинья Эракович ответил на вопрос о том, выбирал ли он между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком».

Напомним, минувшим летом сообщалось, что «Спартак» практически оформил трансфер Эраковича, однако в дело вмешался «Зенит».

«Нет, абсолютно! Разговоры о «Спартаке» не имели под собой твердой почвы. Сразу знал, что «Зенит» для меня – наилучший вариант, хотел попасть именно в этот клуб», — приводит слова Эраковича «Спорт День за Днем».

Футболист признался, что как только получил предложение от «Зенита», то сразу дал согласие на трансфер.

В текущем сезоне Эракович провел 20 матчей во всех турнирах и записал на свой счет два голевых паса.

2 марта «Зенит» примет на своем поле «Спартак» в рамках 19-го тура РПЛ. Начало события запланировано на 19:30 по мск.