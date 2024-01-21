«Зенит» может подписать Скопинцева, Хлусевича или Тикнизяна

В настоящий момент «Зенит» ведёт работу по поиску левого защитника среди россиян.

По информации Sport24, петербургский клуб рассматривает кандидатуры Дмитрия Скопинцева («Динамо»), Юрия Горшкова («Крылья Советов»), Даниила Хлусевича («Спартак») и Наира Тикнизяна («Локомотив»). Отмечается, что «Зенит» намерен подписать футболиста, который не будет считаться легионером в чемпионате России.

Напомним, ранее стало известно о том, что левый защитник «Зенита» Данил Круговой после окончания сезона станет игроком ЦСКА.

В 18 турах РПЛ действующий чемпион России «Зенит» набрал 36 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. Свой первый матч после зимнего перерыва «сине-бело-голубые» проведут 2 марта против «Спартака».