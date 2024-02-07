Шалимов — о Джикии: «Оставаться лидером, когда не играешь, тяжело»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинёв заявил, что Джикия покинет московский клуб, если испанский тренер Гильермо Абаскаль сохранит свой пост.

Напомним, после появления в составе «красно-белых» сербского защитника Срджана Бабича, Джикия стал реже появляться на поле. По мнению Шалимова, российский футболист определится со своим будущем только летом.

«Разговор непростой — как я вижу ситуацию, играть у Абаскаля Георгий не будет. Авторитет у него огромный, но лидером в команде, когда не играешь, остаться тяжело. Уверен, что Джикия не будет ничего мутить, будет ждать лета», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.