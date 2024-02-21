Кузьмичёв: «Спартаку» не хватает баланса

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался об игре «Спартака» в товарищеском матче против «Абдыш-Ата» (4:0).

«Не увидел каких‑то новых красок в игре «Спартака». Боюсь, команда опять будет на качелях. Не хватает баланса в целом. В обороне есть определенные недочеты, в созидании и в нападении», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

По мнению специалиста, от «Спартака» хотят многого, но пока «красно-белые» не оправдывают ожиданий.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков в 18 встречах.

В 19-м туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на выезде с «Зенитом».