Силкин: «Динамо» и «Спартак» не вклинятся в чемпионскую гонку»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что «бело-голубые» вместе со «Спартаком» не смогут побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне, так как главный трофей разыграют между собой «Зенит» и «Краснодар».

«Что касается «Динамо», то они, как и «Спартак», не вклинятся в чемпионскую гонку. Рановато им. Эти команды будут бороться за тройку», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Напомним, после 18 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое отстаёт от «быков» на шесть баллов. «Спартак» же идёт пятым.