Горшков: «Скопинцев сможет достойно заменить Кругового в «Зените»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о возможном переходе в петербургский клуб защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб сейчас занят поисками нового левого защитника, и 26-летний Скопинцев является одним из главных кандидатов на усиление этой позиции.

«Дмитрий сможет достойно заменить Кругового. Скопинцев хорошо действует в атаке, может сам обыграть и забить красивые мячи. Дмитрий — хороший вариант для «Зенита», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Скопинцев провёл за «Динамо» 22 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость защитника сейчас составляет 3 миллиона евро.