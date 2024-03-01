«Зенит» самый неудобный выездной соперник для «Спартака»: вспоминаем все семь побед в рамках чемпионата России

Уже в субботу, 2 марта, «Зенит» примет на своём поле «Спартак» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает все победные матчи «красно-белых» в Санкт-Петербурге.

1996 год. «Зенит» – «Спартак» — 1:2

В этом году случилась первая выездная победа «Спартака» над «Зенитом» в рамках чемпионата России. В самом начале матча «сине-бело-голубые» повели в счёте благодаря усилиям Игоря Данилова, однако на 30-й минуте Андрей Тихонов смог сравнять счёт, а во второй половине встречи Егор Титов вывел «красно-белых» впёред и принёс победу своей команде.

1999 год. «Зенит» – «Спартак» — 1:2

Следующая выездная победа «Спартака» над «Зенитом» произошла спустя три года. Автором дубля в этой игре стал Андрей Тихонов, который отметился на 41-й и 76-й минутах встречи. У «Зенита» мяч забил Юрий Вернидуб.

2000 год. «Зенит» – «Спартак» — 1:2

Через год «красно-белый» коллектив снова смог оказаться сильнее своего соперника в гостевом матче. Примечательно, что игра завершилась с таким же счётом, как и предыдущие две победы «Спартака». На этот раз победу «Спартаку» принесли голы Егора Титова и Артёма Безродного. Автором единственного мяча у «Зенита» стал Геннадий Попович.

2002 год. «Зенит» – «Спартак» — 0:1

В данном выездном матче «Спартак» впервые в новой истории одолел «Зенит», не пропустив при этом ни одного мяча. Единственный точный удар записал на свой счёт легендарный Владимир Бесчастных, который поразил ворота соперника на 77-й минуте.

2006 год. «Зенит» – «Спартак» — 1:4

Следующая гостевая победа «Спартака» свершилась через четыре года, при этом она стала первой разгромной для «красно-белых» в противостоянии с «Зенитом». В самом начале Сергей Ковальчук оформил автогол, но затем Роман Павлюченко, Михайло Пьянович (дубль) и Никита Баженов установили окончательный счёт на табло.

2007 год. «Зенит» – «Спартак» — 1:3

Новая выездная победа «Спартака» над «Зенитом» не заставила себя долго ждать, ведь уже спустя год «красно-белые» забили три мяча санкт-петербургскому коллективу, пропустив при этом один раз. Стоит сказать, что «Спартак» шёл к разгрому, который обеспечили Егор Титов, Мартин Штранцль и Владимир Быстров, однако в конце поединка Павел Погребняк смог забить гол престижа.

2012 год. «Зенит» – «Спартак» — 2:3

А вот последняя победа «Спартака» в Санкт-Петербурге датирована 6 мая 2012 года, когда в упорной борьбе в самом конце матча победу столичной команде принёс Рафаэл Кариока. Помимо бразильца, у «Спартака» в той игре забили Динияр Билялетдинов и Эммануэль Эменике. Авторами голов «Зенита» стали Александр Кержаков и Сергей Семак.

На протяжении почти 12 лет московский «Спартак» не может в Санкт-Петербурге одолеть «Зенит», который является бессменным чемпионом России последние пять лет. Посмотрим, получится ли в этот раз у наставника «красно-белых» преподнести сюрприз рулевому «сине-бело-голубых» Сергею Семаку.

Начало матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» запланировано на 19:30 по столичному времени. Текстовая трансляция игры будет доступна здесь.

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Дмитрий Миляев