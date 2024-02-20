Стали известны виновники в ситуации между Абаскалем и Джикией в «Спартаке»

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о ситуации между защитником московского клуба Георгием Джикией и наставником «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

Ранее испанский специалист лишил капитана команды места в основном составе.

По мнению Деменко, в сложившейся обстановке виноваты оба.

«Есть вещи, где неправ Абаскаль, так же есть и где неправ Джикия. Этот конфликт уже перерос в личное», - приводит слова бывшего футболиста издание «Газета.Ru».

Также эксперт считает, что Джикия в каких-то моментах начал слишком много разговаривать, вмешиваясь в работу тренера. В свою очередь, Абаскаль имел право отстранить Георгия.

Добавим, что «Спартак» возобновит матчи в чемпионате России 2 марта. Москвичи отправятся в гости к «Зениту».