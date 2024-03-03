Гладилин: «Спартак» показал тот результат, на который рассчитывал»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что «красно-белые» добились того результата, который был поставлен в матче с «Зенитом» (0:0).

«Вчера была равная игра. «Спартак» был больше функционально готов, правильно построил игру и навязал прессинг, не давая «Зениту» разыграть преимущество в техническом мастерстве. Потому что у них много бразильцев, и в техническом мастерстве они превосходили. «Спартак» провёл много борьбы, и функциональная подготовка дала о себе знать. Они показали такой результат, на который были настроены», — сказал Гладилин.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» остался на втором месте с 37 очками в активе. Лидирует, по-прежнему, «Краснодар» с 39 очками. «Спартак» располагается на четвёртом месте с 31 очком.