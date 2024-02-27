Гранат считает, что «Спартак» окажет сопротивление «Зениту», но проиграет

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Владимир Гранат считает, что «красно-белые» уступят «Зениту» в матче 19-го тура чемпионата России.

При этом Гранат отметил, что подопечные Гильермо Абаскаля смогут оказать в Петербурге сопротивление.

- Мне кажется, команда Сергея Семака победит. Не думаю, что с разгромным счетом, например, с разницей в два мяча. Серьезное ли сопротивление окажет «Спартак»? Более чем, - приводит слова Граната «Матч ТВ».

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в Петербурге 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Зенит» в нынешнем сезоне занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» же идёт на пятом месте, имея в своём активе 30 баллов.

Гранат выступал за «Спартак» с 2015 по 2016 год. За «красно-белых» он провёл 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.