Бабич назвал главную причину пятого места «Спартака» в РПЛ

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос о том, в чём причина текущего турнирного положения команды в чемпионате России.

«Думаю, в психологии. Если хотим стать чемпионами и сражаться с такими командами, как «Зенит» и «Краснодар», должны стать гораздо сильнее ментально, чем сейчас», — заявил Бабич Sport24.

По словам футболиста, он все еще верит, что «Спартак» будет бороться за золото РПЛ и победу в Кубке России. Бабич добавил, что лично он не собирается сдаваться и будет бороться до самой последней игры.

В субботу, 2 марта, «Спартак» проведет первый официальный матч в 2024 году. Старт поединка 19-го тура РПЛ против «Зенита» запланирован на 19:30 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию матча на портале LiveResult.