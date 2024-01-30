Нидерландский журналист: «Может быть, Угальде приехал в Россию отбывать номер и зарабатывать деньги»

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс поделился мнением на тему того, почему нападающий Манфред Угальде решил перейти из «Твенте» в «Спартак».

По мнению Каптейнса, определяющим фактором в выборе Угальде стали финансовые условия, предложенные московским клубом 21-летнему костариканцу.

«Угальде выбрал РПЛ, а не Европу, потому что может заработать в восемь раз больше своей нынешней зарплаты. Может быть, он приехал в Россию чтобы отбывать номер и зарабатывать свои деньги», — цитирует журналиста Metaratings.

Напомним, официально о переходе Угальде в «Спартак» было объявлено вчера, 29 января. По информации авторитетного портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 13 миллионов евро.