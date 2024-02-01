Фернандес: «Я влюбился в Санкт-Петербург»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о Санкт-Петербурге.

Напомним, бразилец с российским паспортом перешёл в «Зенит» в середине прошлого года. До этого он на протяжении 10 лет выступал за московский ЦСКА.

«Признаюсь, что Петербург меня очень удивил. Открыл для себя, насколько это красивый город! Невероятная архитектура, сколько парков и мест куда можно прийти и просто провести здесь время. Можно сказать, я влюбился в Санкт-Петербург и получаю огромное удовольствие от жизни здесь», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

В текущем сезоне 33-летний Фернандес провёл за «Зенит» 15 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. На сегодняшний день «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 турах.