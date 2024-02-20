Игнатович сравнил противостояние «Зенита» и «Спартака» с финалом Лиги Европы

Экс-футболист «Зенита» Павел Игнатович высказался о предстоящем матче между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком».

По словам эксперта, «Спартак» является самым принципиальным соперником «Зенита». В последнее время очные встречи команд превосходят матчи «красно-белых» против ЦСКА, считает Игнатович.

«Мне кажется, что этот матч все-таки будет за «Зенитом». С какой вывеской можно сравнить эту игру? Думаю, что для нашего чемпионата, фанатов матч «Зенит» – «Спартак» — как финал Лиги Европы УЕФА», — заявил Игнатович Legalbet.

Встреча 19-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 2 марта. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.